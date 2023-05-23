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Угрюмов Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1944

Отец: Угрюмов Федор Константинович

Мать: Угрюмова Елизавета Дмитриевна

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