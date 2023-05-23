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Угрюмов Николай Федорович
Угрюмов Николай Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.1944
Пол
Мужской
Отец
Угрюмов Федор Константинович
1904 г.р.
Мать
Угрюмова Елизавета Дмитриевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1944
Отец:
Угрюмов Федор Константинович
Мать:
Угрюмова Елизавета Дмитриевна
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