Шипицын Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Зиновий

Шипицын Зиновий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Шипицын Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Захаровна

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Шипицын Тит Зиновьевич

Мать ребёнка: Шипицына Евдокия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Евдокия Захаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close