Григорьева Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1911 ст.

Дочь: Рыжова Антонина Илларионовна

Отец ребёнка: Григорьев Илларион Степанович

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Илларион Степанович

Смерть
Неизвестно
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