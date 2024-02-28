Неудакин Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеудакин Виктор Анатольевич

Неудакин Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1988

Отец: не указан

Мать: Кротова Марина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close