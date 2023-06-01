Бабушкина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Маркелов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Василий

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Маркелов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Маркелов Василий

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