Спирина Надежда Николаевна Спирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Надежда Николаевна Спирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.?

Отец: не указан

Мать: Пермякова Александра Ивановна

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