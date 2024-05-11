Горчилина (Васютина) Галина Семеновна 25.01.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горчилина (Васютина) Галина Семеновна

Место рождения

с. Верхуличи, Калужкая обасть, Российская Федерация

Дата рождения

25.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1961

Отец: Высютин Семен

Мать: Ольга Александровна

с. Верхуличи, Калужкая обасть, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчилин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.05.1986

Дочь: Горчилина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Горчилин Сергей Иванович

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