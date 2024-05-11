Горчилина (Васютина) Галина Семеновна
Место рожденияс. Верхуличи, Калужкая обасть, Российская Федерация
Дата рождения25.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1961
Отец: Высютин Семен
Мать: Ольга Александровна
с. Верхуличи, Калужкая обасть, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1986
Дочь: Горчилина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Горчилин Сергей Иванович