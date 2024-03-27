Васфижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васфижамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Тимергалиев Миннегазий

Мать: Бибижямиля

Смерть
1943
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