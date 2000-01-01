Кандалов Иван Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно