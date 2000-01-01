Кандалов Иван Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалов Иван Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1786 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Кандалов Гаврила Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Кандалов Степан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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