Кузовкина (Костина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1986
Рождение ребёнка
13.08.2008
Отец ребёнка: Кузовкин Олег Вячеславович
Рождение ребёнка
24.12.2010
Дочь: Кузовкина Алёна Олеговна
Отец ребёнка: Кузовкин Олег Вячеславович
Бракосочетание
08.05.2011
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.2016
Дочь: Кузовкина Евгения Олеговна
Отец ребёнка: Кузовкин Олег Вячеславович
Место жительства
С 13.08.2021
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область