Кузовкина (Костина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовкина (Костина) Мария Николаевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

29.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1986

Отец: Костин Николай Ильич

Мать: Болмосова Татьяна Валентиновна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.08.2008

Сын: Кузовкин Иван Олегович

Отец ребёнка: Кузовкин Олег Вячеславович

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
24.12.2010

Дочь: Кузовкина Алёна Олеговна

Отец ребёнка: Кузовкин Олег Вячеславович

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Бракосочетание
08.05.2011

Муж: Кузовкин Олег Вячеславович

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.2016

Дочь: Кузовкина Евгения Олеговна

Отец ребёнка: Кузовкин Олег Вячеславович

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Место жительства
С 13.08.2021
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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