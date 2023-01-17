Щеглов Василий Иоанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Щеглов Иван Иванов
Бракосочетание
06.11.1898
Жена: Щеглова Евдокия Фотьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1901
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1910
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.10.1911
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1914
Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева
Михайло-Архангельская церковь