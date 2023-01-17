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Щеглов Василий Иоанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Щеглов Иван Иванов

Мать: Щеглова Акулина Тимофеевна

Бракосочетание
06.11.1898

Жена: Щеглова Евдокия Фотьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Щеглов Арсений Васильев

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Щеглов Николай Васильев

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
03.10.1911

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
20.03.1914

Сын: Щеглов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Щеглова Евдокия Фотьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
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