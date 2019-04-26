Пименова Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пименова Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1956

Дата смерти

26.04.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 26.06.1977

Сын: Пименов Олег Михайлович

Отец ребёнка: Пименов Михаил Николаевич

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.02.1985

Сын: Пименов Артем Михайлович

Отец ребёнка: Пименов Михаил Николаевич

Смерть
26.04.2019

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