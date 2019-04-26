Пименова Татьяна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1956
Дата смерти26.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 26.06.1977
Отец ребёнка: Пименов Михаил Николаевич
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
19.02.1985
Отец ребёнка: Пименов Михаил Николаевич
Смерть
26.04.2019