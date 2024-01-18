Малютина Арина?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Чеховская Феоктиста Палладиевна
Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно