Малютина Арина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалютина Арина?

Малютина Арина?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Малютин Максим Палладиев

Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович

Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Малютин Федор Палладиев

Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович

Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Малютин Трофим Палладиев

Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Чеховская Феоктиста Палладиевна

Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Малютин Павел Палладиев

Отец ребёнка: Малютин Палладий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Палладий Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close