Карнаух Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карнаух Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карнаух Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карнаух Петр