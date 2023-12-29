Anitoff Wladimir Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAnitoff Wladimir Владимирович

Anitoff Wladimir Владимирович

avatar

Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

13.06.1895

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895

Отец: Анитов Владимир Николаевич

Мать: Петерс (Долинина) Мария Леоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Officier
Крещение
21.06.1895
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Williams (Anitoff) Marie Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
1914

Жена: не указана

Развод
После 1920

Жена: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1930

Дочь: (Anitoff) Irene Владимировна

Мать ребёнка: Anitoff (Ergardt) Eugenie

Смерть
После 1960

Мы используем куки для улучшения работы сайта.