Anitoff Wladimir Владимирович
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения13.06.1895
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895
Работа или профессия
Неизвестно
Officier
Крещение
21.06.1895
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Williams (Anitoff) Marie Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1914
Жена: не указана
Развод
После 1920
Жена: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1930
Дочь: (Anitoff) Irene Владимировна
Мать ребёнка: Anitoff (Ergardt) Eugenie
Смерть
После 1960