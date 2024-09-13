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Быхалова (Полякова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1970

Дата смерти

Около 1890

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

1889 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1889

Сын: Быхалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Быхалов Николай Иванович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
сын казака донской обл
Смерть
Около 1890
умерла при родах
Рождение
Около 1970

Отец: Поляков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Быхалов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быхалов Николай Иванович

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