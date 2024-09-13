Быхалова (Полякова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1970
Дата смертиОколо 1890
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1889
Отец ребёнка: Быхалов Николай Иванович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
сын казака донской обл
Смерть
Около 1890
умерла при родах
Рождение
Около 1970
Отец: Поляков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Быхалов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно