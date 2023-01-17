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Есипов Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

07.11.1910

Дата смерти

12.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910

Отец: Есипов Николай Сергеевич

Мать: Есипова Анна Петровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Есть копия выписки из метрической книги
Военная служба
08.07.1941
Галич, город Галич, Костромская область
Призван Галичский РВК, Ярославская обл., Галичский р-н, красноармеец.
Военная служба
18.08.1941
Легкое ранение
Место жительства
По 1941
Галичский район, д. Гусаново (так в документах) Сомиловский о/к, Мостишенская НСШ
Военная служба
30.04.1942
Легкое ранение
Военная служба
08.10.1942
тяжелое ранение
Военная служба
05.03.1943
тяжелое ранение
Награда
15.10.1944
Награждён орденом Отечественной войны II степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есипова Ольга Мироновна

Смерть
12.09.1944
Кестеньга, Лоухский муниципальный район, Республика Карелия
Убит в бою. Похоронен в с. Кестеньга, квадрат 0624-7, братская могила
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