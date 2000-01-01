Юшкеева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшкеева Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1980

Отец: Третьяков Михаил Николаевич

Мать: Афонина Ольга Егоровна

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