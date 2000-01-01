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Железняк Дмитрий Корнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

01.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

До 1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Железняк Пелагея Корнеевна

Военная служба
С 15.04.1942 по 01.11.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Был ранен 14.01.1943 года. Поступил в эвакуационный госпиталь 2222. 12.08.1943 переведён в эвакуационный госпиталь 1015 со слепым осколочным ранением грудног... Показать все
Смерть
01.11.1943
Причина смерти: Умер от ран | Похоронен в деревне Пискаревка, Ленинградская область (сейчас г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 72, Пискаревское мемориальное кладбище).
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