Железняк Дмитрий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти01.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Военная служба
С 15.04.1942 по 01.11.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой Был ранен 14.01.1943 года. Поступил в эвакуационный госпиталь 2222. 12.08.1943 переведён в эвакуационный госпиталь 1015 со слепым осколочным ранением грудног... Показать все
Смерть
01.11.1943
Причина смерти: Умер от ран | Похоронен в деревне Пискаревка, Ленинградская область (сейчас г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 72, Пискаревское мемориальное кладбище).