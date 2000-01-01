Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
1864

Сын: Малышев Федор

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
04.04.1872

Сын: Малышев Василий

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
31.01.1874

Сын: Малышев Симеон

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Георгий

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Стефан

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Дмитрий

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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