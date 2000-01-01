Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Малышев Федор
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
04.04.1872
Сын: Малышев Василий
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
31.01.1874
Сын: Малышев Симеон
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Георгий
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Стефан
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Дмитрий
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малышев Дмитрий
Смерть
Неизвестно