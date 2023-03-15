Башкиров Константин
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Башкиров Степан
Мать: Башкирова ?
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1909 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Троицкое Место призыва Башмаковский РВК, Пензенская обл., Башмаковский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание красноарме... Показать все
Смерть
Неизвестно