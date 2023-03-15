Башкиров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкиров Константин

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Место рождения

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Башкиров Степан

Мать: Башкирова ?

Троицкое, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
Неизвестно
Дата рождения __.__.1909 Место рождения Пензенская обл., Башмаковский р-н, Троицкое Место призыва Башмаковский РВК, Пензенская обл., Башмаковский р-н Дата призыва __.__.1941 Воинское звание красноарме... Показать все
Смерть
Неизвестно

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