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Захаров Михаил Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Захаров Захар Яковлевич

Мать: Захарова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Захаров Степан Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Захаров Василий Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Захаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Захаров Петр Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1842
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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