Захаров Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
1832
Сын: Захаров Степан Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Захаров Василий Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Захарова Варвара Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1842