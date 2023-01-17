Клюбченко Нина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюбченко Нина Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1958

Дочь: Перова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Клюбченко Георгий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.05.1963

Дочь: Клюбченко Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Клюбченко Георгий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюбченко Георгий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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