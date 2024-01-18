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Бурковска Бронислава Яновна

Место рождения

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

23.12.1898

Дата смерти

20.01.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедино, Юстиновская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
1932

Муж: не указан

Рождение ребёнка
12.04.1933

Сын: Кищенко Янис Антонович

Отец ребёнка: Кищенко Антон Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1934

Дочь: Кищенко Иоланта Антоновна

Отец ребёнка: Кищенко Антон Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1937

Сын: Кищенко Эдуард Антонович

Отец ребёнка: Кищенко Антон Иванович

Смерть
20.01.1973

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