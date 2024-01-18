Бурковска Бронислава Яновна
Место рождения
Дата рождения23.12.1898
Дата смерти20.01.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1932
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1933
Отец ребёнка: Кищенко Антон Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1934
Дочь: Кищенко Иоланта Антоновна
Отец ребёнка: Кищенко Антон Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1937
Отец ребёнка: Кищенко Антон Иванович
Смерть
20.01.1973