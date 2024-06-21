Кинева Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кинева Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Кинев Андрей Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.
Отец ребёнка: Кинев Андрей Александрович
Смерть
Неизвестно