Кинева Мария Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кинева Мария Фёдоровна

Место рождения

Шумилово, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумилово, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кинев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кинева Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Кинев Андрей Александрович

Шумилово, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.

Сын: Кинев Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Кинев Андрей Александрович

Шумилово, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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