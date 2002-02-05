Бакина (Жигунова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакина (Жигунова) Мария Васильевна

Бакина (Жигунова) Мария Васильевна

Место рождения

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

24.12.1910

Дата смерти

05.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1910

Отец: Жигунов Василий Михайлович

Мать: Жигунова Екатерина Михайловна

Усть-Уйское, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Бакин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Бакина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
23.01.1932

Дочь: Рожкова (Бакина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
15.08.1934

Сын: Бакин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Бакин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
15.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Рождение ребёнка
20.09.1942

Сын: Бакин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович

Смерть
05.02.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.