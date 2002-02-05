Бакина (Жигунова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1910
Дата смерти05.02.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Бакина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Рождение ребёнка
23.01.1932
Дочь: Рожкова (Бакина) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Рождение ребёнка
15.08.1934
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Рождение ребёнка
15.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1942
Отец ребёнка: Бакин Василий Степанович
Смерть
05.02.2002