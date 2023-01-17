Закиров Мажит
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Баймухаметов Закир
Мать: Гафиятуллина Шамсиямал
В 1921 году поступил учиться в Лаклинскую 7 летнюю школу и окончил ее в 1928(?). С 1927 по 1930 работал в ооновском хозяйстве в качестве хлебороба, в 1929 году поступил в комсомол и работал, учился на... Показать все
Смерть
2000