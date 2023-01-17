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Закиров Мажит

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1909

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Баймухаметов Закир

Мать: Гафиятуллина Шамсиямал

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
В 1921 году поступил учиться в Лаклинскую 7 летнюю школу и окончил ее в 1928(?). С 1927 по 1930 работал в ооновском хозяйстве в качестве хлебороба, в 1929 году поступил в комсомол и работал, учился на... Показать все
Смерть
2000
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