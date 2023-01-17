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Лысова Серафима Васильевна
Лысова Серафима Васильевна
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Место рождения
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
Дата рождения
07.08.1913 ст.
Пол
Женский
Отец
Лысов Василий Григорьевич
1889 г.р.
Мать
Кокорина Матрона Петровна
Вычислено 1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1913 ст.
Отец:
Лысов Василий Григорьевич
Мать:
Кокорина Матрона Петровна
Ивановской
, Орловский уезд, Вятская губерния
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