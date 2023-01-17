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Лысова Серафима Васильевна

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.08.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1913 ст.

Отец: Лысов Василий Григорьевич

Мать: Кокорина Матрона Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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