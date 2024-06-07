Княгина Евфимия Ивановна 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина Евфимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Михаил Михайлович

Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Княгина) Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Княгина) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Княгин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Княгин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Княгин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Княгина) Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Княгина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно

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