Княгина Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Преображенское, Россия
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Княгина) Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Княгина) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Княгин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Княгин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Княгина) Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Княгина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Княгин Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно