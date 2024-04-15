Рудакова Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Евдокимович
Рождение ребёнка
27.06.1905 ст.
Сын: Рудаков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Евдокимович
Восприемник
10.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Тимофей Матвеевич Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно