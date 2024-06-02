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Чернышев Козьма Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Чернышев Филат Лазарев

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова

Мать ребёнка: Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова

Мать ребёнка: Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Чернышева) Анна Козьмова

Мать ребёнка: Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева

Смерть
Неизвестно

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