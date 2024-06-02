Чернышев Козьма Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Чернышев Филат Лазарев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова
Мать ребёнка: Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Чернышева) Евдокея Козьмова
Мать ребёнка: Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Чернышева) Анна Козьмова
Мать ребёнка: Чернышева (Дорохова) Федосья Васильева
Смерть
Неизвестно