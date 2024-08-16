Резяпов Хисамутдин Губайдуллин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Габидулла Рахметуллин
Мать: Хуснусмаль Ибрагимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамида Яхьина
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Бибиханифа
Мать ребёнка: Хамида Яхьина
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Резяпов Ахьяритдин Хисамутдинов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1901