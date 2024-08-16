Резяпов Хисамутдин Губайдуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резяпов Хисамутдин Губайдуллин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Отец

Около 1802 г.р.

Мать

Около 1809 г.р.

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Габидулла Рахметуллин

Мать: Хуснусмаль Ибрагимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамида Яхьина

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Бибиханифа

Мать ребёнка: Хамида Яхьина

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Резяпов Ахьяритдин Хисамутдинов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1901

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