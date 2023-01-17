Рыбаков Андрей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Андрей Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1990

Дочь: Молчанова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Рыбакова Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
01.08.1995

Сын: Рыбаков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Рыбакова Галина Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбакова Галина Анатольевна

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