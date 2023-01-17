Рыбаков Андрей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1990
Дочь: Молчанова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Рыбакова Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
01.08.1995
Мать ребёнка: Рыбакова Галина Анатольевна
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно