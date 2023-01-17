Горбачёва Анфиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Анфиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1892 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1911

Дочь: Мария Савельевна

Отец ребёнка: Горбачёв Савелий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Савелий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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