Рябинина Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина Агафья Ивановна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1700 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Рябинин Семен Иванович

Отец ребёнка: Рябинин Иван Филиппович

Гришино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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