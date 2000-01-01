Вдовиченко Евсевий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1900 ст.
Сын: Вдовиченко Семен Евсеевич
Мать ребёнка: Вдовиченко Агафья Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Крестьянин села Адамовка Рацевской волости Чигиринского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно