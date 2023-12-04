Сидорова (Емельянова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Емельянова) Надежда Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Емельянов Григорий Степанович

Мать: Денисова Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афроськина Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Сидоров Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Валерий Викторович

Отец ребёнка: Сидоров Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Виктор

Смерть
2013
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
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