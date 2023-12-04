Сидорова (Емельянова) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смерти2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афроськина Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Сидоров Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоров Валерий Викторович
Отец ребёнка: Сидоров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Виктор
Смерть
2013
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия