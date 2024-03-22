Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)

Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)

Место рождения

Александровка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область

Дата рождения

13.09.1906

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1906

Отец: Шмидт Йохан Кондрат Кондратьевич

Мать: Фризоргер Кристина Маргарет

Александровка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.09.1931

Сын: Беккер Петр Петрович

Отец ребёнка: Беккер Петр Егорович (Георгиевич)

Александровка, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беккер Владимир

Отец ребёнка: Беккер Петр Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беккер Александр Петрович

Отец ребёнка: Беккер Петр Егорович (Георгиевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беккер Петр Егорович (Георгиевич)

Смерть
1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close