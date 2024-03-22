Шмидт Эмилия Кондратьевна (Кондратовна)
Место рождения
Дата рождения13.09.1906
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1906
Рождение ребёнка
06.09.1931
Сын: Беккер Петр Петрович
Отец ребёнка: Беккер Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беккер Владимир
Отец ребёнка: Беккер Петр Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беккер Александр Петрович
Отец ребёнка: Беккер Петр Егорович (Георгиевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978