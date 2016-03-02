Бобрикова (Демашина) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения14.03.1928
Дата смерти02.03.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1930
Дочь: Федосова Дина Михайловна
Отец ребёнка: Бобриков Михаил Иванович
Бракосочетание
1949
Рождение ребёнка
07.09.1951
Дочь: Гридина Алла Александровна
Отец ребёнка: Бобриков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
07.08.1956
Дочь: Бобрикова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бобриков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1961
Сын: Бобриков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Бобриков Александр Михайлович
Смерть
02.03.2016
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область