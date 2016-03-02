Бобрикова (Демашина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрикова (Демашина) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

14.03.1928

Дата смерти

02.03.2016

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
18.09.1930

Дочь: Федосова Дина Михайловна

Отец ребёнка: Бобриков Михаил Иванович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1949

Муж: Бобриков Александр Михайлович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.09.1951

Дочь: Гридина Алла Александровна

Отец ребёнка: Бобриков Александр Михайлович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.08.1956

Дочь: Бобрикова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бобриков Александр Михайлович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1961

Сын: Бобриков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Бобриков Александр Михайлович

Новотроицкое, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
02.03.2016
Клетня, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
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