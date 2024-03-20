Чашкина (Королева) Валентина
Место рожденияКиев, СССР
Дата рождения05.08.1939
Дата смерти11.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.01.1964
Муж: Чашкин Виктор
Россия, Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чашкин Виктор
Смерть
11.02.1978
Россия, Москва
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Украина, Киев, Лукьяновское кладбище