Чашкина (Королева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашкина (Королева) Валентина

Место рождения

Киев, СССР

Дата рождения

05.08.1939

Дата смерти

11.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, СССР
Бракосочетание
04.01.1964

Муж: Чашкин Виктор

Россия, Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чашкин Виктор

Смерть
11.02.1978
Россия, Москва
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Украина, Киев, Лукьяновское кладбище
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