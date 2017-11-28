Исланова (Петушок) Евгения Павловна 18.09.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исланова (Петушок) Евгения Павловна

Место рождения

Большая Севастьяновка, Черкаська область

Дата рождения

18.09.1938

Дата смерти

28.11.2017

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938

Отец: Петушок Павел Давидович

Мать: Петушок (Романенко) Евдокия Сергеевна

Большая Севастьяновка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исланов Валерий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исланов Валерий Павлович

Рождение ребёнка
08.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исланов Валерий Павлович

Смерть
28.11.2017

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