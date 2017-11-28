Исланова (Петушок) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения18.09.1938
Дата смерти28.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исланов Валерий Павлович
Рождение ребёнка
08.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исланов Валерий Павлович
Смерть
28.11.2017