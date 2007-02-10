Нарыжный Павел Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1984
Рождение ребёнка
10.02.2007
Дочь: Нарыжная Арина Павловна
Мать ребёнка: Нарыжная Инна Владимировна
Рождение ребёнка
27.12.2012
Дочь: Нарыжная Ангелина Павловна
Мать ребёнка: Нарыжная Инна Владимировна
Рождение ребёнка
15.12.2016
Дочь: Нарыжная Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Нарыжная Инна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно