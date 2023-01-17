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Яков Ильич

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Илья Иларионович

Мать: Мария Трофимовна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.02.1750

Жена: Мария Назаровна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1755

Сын: Филипп Яковлевич

Мать ребёнка: Мария Назаровна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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