Яков Ильич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Илья Иларионович
Мать: Мария Трофимовна
Бракосочетание
15.02.1750
Жена: Мария Назаровна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.01.1755
Сын: Филипп Яковлевич
Мать ребёнка: Мария Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно