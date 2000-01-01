Сомов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1905 год - статский советник.
Рождение ребёнка
30.11.1905 ст.
Сын: Сомов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Сомова Екатерина Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии. В 1934 году справка о рождении выслана в ЗАГС г. Владивостока.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно