Сомов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1905 год - статский советник.
Рождение ребёнка
30.11.1905 ст.

Сын: Сомов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Сомова Екатерина Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии. В 1934 году справка о рождении выслана в ЗАГС г. Владивостока.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сомова Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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