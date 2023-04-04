Большаков Василий Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1884
Сын: Большаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Евдокия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Большаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Большакова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Большакова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Большакова Евдокия
Смерть
Неизвестно