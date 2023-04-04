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Большаков Василий Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Большаков Гордей Захарович

Мать: Большакова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Большаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Евдокия

Рождение ребёнка
1886

Сын: Большаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Большакова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Большакова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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