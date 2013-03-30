(Минкина) Багбустан
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рождения02.03.1912
Дата смерти30.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хузяшев Газиз Зиятдинович
Рождение ребёнка
10.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хузяшев Газиз Зиятдинович
Смерть
30.03.2013