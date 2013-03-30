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(Минкина) Багбустан

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

02.03.1912

Дата смерти

30.03.2013

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1912

Отец: Минкин Калимулла N1C1 Валиулла Улы

Мать: Хадичабану Мулла Габделкави Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хузяшев Газиз Зиятдинович

Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хузяшев Газиз Зиятдинович

Рождение ребёнка
10.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хузяшев Газиз Зиятдинович

Смерть
30.03.2013

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