Пышный Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пышный Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1966

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1966

Отец: Пышный Анатолий Федорович

Мать: не указана

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