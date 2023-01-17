Топоркова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТопоркова Александра Ивановна

Топоркова Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Топоркова Шендрик Александра Иннокентьевна

Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич

Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1965

Муж: Топорков Иннокентий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close