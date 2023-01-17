Топоркова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Топоркова Шендрик Александра Иннокентьевна
Отец ребёнка: Топорков Иннокентий Дмитриевич
Дурой, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
1965
Смерть
Неизвестно