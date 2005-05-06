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Чадаев Петр Иванович

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

27.07.1925

Дата смерти

06.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1925

Отец: Чадаев Иван Петрович

Мать: Чадаева Анна Осиповна

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1949

Сын: Чадаев Валентин

Мать ребёнка: Чадаева Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
19.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чадаева Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чадаева Варвара Федоровна

Смерть
06.05.2005
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль
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