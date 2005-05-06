Чадаев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.07.1925
Дата смерти06.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1925
Отец: Чадаев Иван Петрович
Мать: Чадаева Анна Осиповна
Рождение ребёнка
15.07.1949
Сын: Чадаев Валентин
Мать ребёнка: Чадаева Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чадаева Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.2005
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
г. Ярославль