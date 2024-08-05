Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1648

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1645 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1682

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1687

Сын: Семён Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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