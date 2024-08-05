Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1648
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1648
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1682
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1687
Сын: Семён Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно